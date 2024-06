Casi dos meses después de desatar polémica al realizar una transmisión en vivo en Instagram mientras se encontraba ebrio, Julián Zucchi reapareció para dar una entrevista y habló acerca de este bochornoso incidente.

En declaraciones para el podcast ‘Sentido Común’, el actor argentino recordó que en ese momento se encontraba en Argentina y que no atravesaba por un buen momento emocional, en referencia a su mediática separación con Yiddá Eslava.

“Me tomé una copa de vino, luego otra. Ya me iba ir a dormir, me dieron una pastilla porque no podía hacerlo, estaba sobrepensando. Tomé la pastilla y no pude dormir. Justo una amiga me había dejado en casa (ingredientes) para hacer un trago, un gin tonic. Solo sé que bajé, me hice un gin tonic y salí a caminar por el barrio, ahí me pegó el aire, y no me acuerdo nada más ”, dijo el influencer.

Según añadió, aquel día había desactivado las llamadas en su celular por lo que sus parientes tuvieron que llamar a su madre para que finalizara el live, el cuál concluyó cuando se quedó dormido.

“Yo tenía el celular en modo dormir, entonces no me llegaban las llamadas, nada, hasta que llamaron a mi mamá, en Argentina eran las tres de la mañana (...) Mi familia estaba: ¡DÍGANLE QUE CORTE, QUE CORTE!”, agregó Zucchi.









Julián Zucchi recibe terapias

El actor argentino Julián Zucchi ha anunciado su regreso a las redes sociales después de un período de cierre temporal, que fue desencadenado por una controversia en la que se le vio en una transmisión en vivo en aparente estado de ebriedad. Este incidente no solo causó revuelo entre sus seguidores, sino que también motivo a Zucchi a tomar una pausa para reordenar su vida personal y profesional.

Zucchi destacó que este tiempo de perfil bajo le permitió enfocarse en su propio crecimiento personal, priorizando su bienestar y el de su familia. “Este tiempo me ha servido para estar bien para mí, para mis hijos y para todos ustedes que me quieren. Y, por supuesto, para poder volver a mi gran pasión: mi trabajo y el compartir día a día con ustedes”, agregó.

Además, el actor mencionó su intención de regresar pronto a la vida pública y compartir sus experiencias y aprendizajes adquiridos durante este aislamiento. “Estoy pensando en regresar pronto, compartiendo un poco de mis experiencias y todo lo que este aislamiento me ha enseñado. Nunca antes había tenido la oportunidad de alejarme tanto tiempo. Siempre estuve dedicado al trabajo y a cuidar de mis hijos”, complementó Zucchi en su comunicado, publicado en su canal de difusión.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: