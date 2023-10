Yiddá Eslava y Julián Zucchi se convirtieron en noticia esta semana tras anunciar su separación después de casi 11 años. Desde entonces, ambos se han mostrado bastante cercanos, lo que despertó las suspicacias de sus detractores.

Ante la ola de críticas donde algunos usuarios señalan que su separación es para promocionar su película, los actores ofrecieron una entrevista al programa ‘Magaly TV: La Firme’ para aclarar que no se trata de una estrategia de marketing y que mantendrán su vínculo como padres por el bienestar de sus hijos.

“Para estar bien con nuestros hijos, nosotros teníamos que estar bien. Quizá había situaciones que ya no nos hacían tan felices y priorizamos el bienestar de los cuatro”, sostuvo el argentino, declaración que fue respaldada por Yiddá. “La relación se agotó”, acotó la actriz.

PROTAGONIZAN TENSO MOMENTO:

Pese a que evitaron entrar en detalles sobre los motivos que provocaron su ruptura amorosa, Julián Zucchi terminó reconociendo frente a cámaras que ambos se habrían descuidado como pareja, lo que finalmente provocó un desgaste en su relación.

“Antes nos teníamos que prestar atención uno al otro, hoy que nuestro foco está en nuestro trabajo y en nuestros hijos, creo que el foco también está en nosotros mismos y yo empecé a cuidar mi salud mental y física, ella también, entonces es natural que uno empiece a pensar más en uno cuando se separa”, sostuvo el exchico reality.

Las declaraciones de Julián provocaron la incomodidad de la actriz, quien no dudó en increparle frente a cámaras al considerar que la estaba responsabilizando por su ruptura. “¿Te das cuenta? Este me está tirando…. ¡Oye pedazo de….! ¿cómo qué…? Este es un mal hablado” , dijo Yiddá Eslava evidentemente fastidiada por lo que su ex le pidió no pelear frente a cámaras.