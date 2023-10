Yiddá Eslava días antes de anunciar separación: “¿Qué pasa si en la pareja una de ellas finge en la cama?”

Días antes de confirmar su separación, Yiddá Eslava y Julián Zucchi se presentaron en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?, la cual significó su última aparición como pareja en la televisión.

Durante su participación en el programa, los actores dejaron en evidencia algunos problemas en su relación, y todo indica que en ese entonces ya estaban evaluando la radical decisión de ponerle fin a su romance.

Desde el inicio del programa, que se grabó semanas previas a su separación y se emitió el pasado sábado a las 9 de la noche, Julián Zucchi comentó habló sobre las mentiras entre parejas. “Yo sé cómo ocultar la mentira y ella sabe cómo descubrirla”, se le oye decir al actor.

Por su parte, Yiddá Eslava aprovechó uno de los juegos para preguntarle a la psicóloga de pareja sobre algunos problemas en la intimidad.

“¿Qué pasa si en la pareja una de ellas finge en la cama?... La psicóloga de pareja es cara, hay que aprovechar”, sostuvo la actriz provocando la reacción de Julián Zucchi.

“A mí me agarró de sorpresa, ¿qué es fingir?, no sé qué es fingir. (…) El hombre miente por algo, esto es porque la otra persona no le da libertad”, cuestionó el exchico reality.