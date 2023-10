Jefferson Farfán fue captado saliendo de la sede de la Fiscalía en compañía de su abogada y se conoció que su presencia en el ente acusador es por la denuncia que inició contra Olenka Mejía por el delito de difamación agravada. Como se recuerda, la modelo aseguró que mantuvo un romance con el expelotero y que fruto de su relación perdió un bebé.

Un equipo de ‘Amor y Fuego’ intentó arrancarle algunas declaraciones a ‘La Foquita’ a su salida de la Fiscalía. Sin embargo, él optó por retirarse sin pronunciar palabra alguna ante cámaras.

La que sí habló fue la abogada del exdelantero de la selección peruana, quien confirmó que Jefferson Farfán continuará el proceso en contra de la excuñada de Yahaira Plasencia por el delito de difamación.

“Es una denuncia (¿Por difamación?) Sí, todo está judicializado, no podemos emitir una declaración”, expresó, la letrada, quien advirtió que este delito es penado con cárcel.









¿Qué respondió Olenka Mejía?

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre se comunicó con la modelo para consultarle sobre la demanda en su contra, y ella sólo confirmó que tiene pruebas suficientes para defenderse en los tribunales.

“Tengo muchísimas pruebas que avalan lo que he dicho: chats, audios. Todo eso lo va a ver mi abogado por el ámbito legal. Yo creo que debe estar tan aburrido, ya que no juega fútbol. Si él cree o creyó que en su momento que yo no tenía pruebas o de repente todas las llamadas que él me ha hecho no han sido grabadas, pues sí las grabé (…) Si cree que estoy hablando por hablar, se va a ir de cara”, sostuvo Olenka Mejía.