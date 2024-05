Patricio Parodi anunció que viajará en un crucero por las Bahamas para disfrutar de gratos e inolvidables momentos, pero lo que más llamó la atención es que no estará acompañado de Luciana Fuster.

“Lo de las Bahamas indiscutiblemente será una experiencia inolvidable. Y la verdad, es que no me voy solo, sino con 56 personas entre chicos y chicas. O sea que de todas maneras la pasaré bien. Luciana, no creo que pueda ir por sus actividades con el Miss Grand Internacional”, fueron las declaraciones de Patricio.

Por otro lado, Parodi contó que es fiel seguidor de los partidos de fútbol de la Champions League y del básquet de la NBA. Por ello, eventualmente para ponerle más adrenalina a los partidos suele apostar.

“Me gusta apostar algo en los partidos de fútbol como la Champions League o de básquet de la NBA, eso hace más entretenido ver el partido, hay adrenalina. Sin embargo, no apuesto mucho dinero, solo para entretenerme y con mucha responsabilidad”, indicó.

Asimismo, el chico reality, señaló que encuentra en un buen momento personal. “Hace poco estuve con Luciana cuando la visité en Guatemala, estuvimos unos días juntos y regresé a Lima. Ella ahora está en Europa con sus obligaciones y la relación marcha bien”, indicó.





¿Quiénes pueden viajar con Patricio Parodi?

Para participar por uno de los 28 paquetes dobles a las Bahamas, sólo tienen que ir al casino o jugar online con la tarjeta Atlantic City Club, acumular puntos y entrarán al sorteo que se regalarán por su 28 aniversario.

El premio incluye alojamiento de primera clase, deliciosas comidas a bordo y la oportunidad de explorar las impresionantes bellezas naturales de las Bahamas.

“Estos paquetes dobles para un crucero representan una experiencia única en la vida, proporcionando la escapada perfecta para aquellos que buscan un respiro de la rutina diaria. Así Casino Atlantic City premiará a sus clientes”, dijo Samuel Sánchez, gerente general de la compañía.





