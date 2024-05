Shirley Arica vuelve a dar qué hablar tras recordar cómo fueron sus inicios en la televisión. La modelo reconoció se hizo conocida gracias a su ‘ampay’ con Reimond Manco, pero sorprendió al confesar que todo fue fruto de una venganza.

La influencer estuvo como invitada en el podcast de Café con la Chevez de Trome y contó detalles de cómo se creó la frase que la lanzó a la fama en el mundo de la farándula gracias a su romance con el ‘ex Jotita’ cuando tenía 18 años.

“La frase no sé de quién es. La frase me la dijo Manco y me la dijo cuando íbamos de camino al mall”, contó.

En otro momento, Shirley Arica confesó que su ‘ampay’ junto a Reimond Manco fue fruto de una venganza luego de enterarse que había sido víctima de una infidelidad.

“Sí lo sembré porque él me engañó con otra chica, y yo de dolida dije: ‘ya te fregaste’”, contó la modelo durante la entrevista.









Shirley Arica niega trío con Gabriela Herrera y un amigo

Shirley Arica decidió romper su silencio y hablar sobre los rumores que surgieron tras la difusión de un ‘ampay’ en el que se le veía ingresando a un hotel junto a Gabriela Herrera y un desconocido después de asistir al evento ‘Cochinola’.

En una reciente entrevista, la popular ‘Chica realidad’ aclaró la situación y brindó detalles sobre su relación con Herrera. Además, explicó que el hombre que las acompañaba era simplemente un amigo de toda la vida.

“Es un amigo mío hace años. Llegamos, pero el check-in era a partir de las 3 de la tarde y no podíamos descansar, mi amigo nos dijo: ‘quédense en mi jato y yo me duermo en el mueble’”, declaró en ‘Amor y Fuego’.





