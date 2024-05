La periodista Pamela Vértiz hizo un llamado a la sororidad entre mujeres, así como el respeto mutuo, refiriéndose al caso de su compañera Ely Yutronic y las críticas recibidas por su pasado como anfitriona en el programa de Magaly Medina .

“Los casos más graves, los que llegan a la televisión y se colocan bajo los reflectores, los feminicidios, los maltratos, la mujer masacrada que termina hospitalizada, si es que ya no la mataron. Pero esa microviolencia a la que se suman muchas mujeres por formación o deformación. Juzgarnos entre nosotras por cómo te vestiste (...)” empezó diciendo en su programa ‘Día D’.

Vértiz llamó a la sororidad entre mujeres. “Seamos empáticas, nos necesitamos juntas, nos necesitamos unidas, nos necesitamos a una sola voz y un solo puño. Nos necesitamos entender y comprender. Y antes que sentarnos en el escritorio del gran juez a juzgar y a señalar, entender las circunstancias”, refirió.

La figura de ATV reflexionó sobre la importancia de evaluar a las personas por su presente y sus logros, no por su pasado. “Nuestro pasado no nos define. Nuestro pasado es quizás el germen de lo que soy hoy. Entonces, OK, conoce mi pasado y míralo,” mencionó.

“Pero evalúame por lo que he conseguido y por lo que soy hoy en día. Que nos quede claro que tenemos que ser una sola voz en un país donde todavía seguimos estando arrinconadas por un machismo rampante. No nos sumemos a él con esos prejuicios,” concluyó la periodista.





Ely Yutronic manda a la friendzone a Paco Bazán





En las últimas semanas, la conductora de ATV Noticias, Ely Yutronic, y Paco Bazán fueron vinculados debido a un supuesto coqueteo entre ambos. Sin embargo, hoy, la periodista salió al frente para desmentirlo.

En entrevista con Perú21, Yutronic reveló que no tiene ningún tipo de interés en el exfutbolista.

“Yo siempre lo he respetado como un buen compañero, en el marco del profesionalismo, y había una comunicación muy divertida y alegre, pero nada más que eso. Siempre lo he respetado mucho y yo no tengo ningún interés que no sea más que el profesional y eso siempre ha quedado claro en todas las entrevistas que yo he dado”, enfatizó.

¿Ely Yutronic está soltera?

La comunicadora evitó responder sobre si se encuentra soltera.

“Mira, soy muy celosa de mi vida privada y siempre he destacado como periodista, así que eso me lo reservo”, afirmó.

Ante la pregunta sobre si desearía conocer más al conductor de ‘El deportivo en otra cancha’, Ely remarcó que solo lo ve como un amigo.

“La verdad es que solo lo veo como un buen compañero, no tengo ninguna otra intención ni puedo dar mis impresiones respecto a ello (su físico)”, expresó.

Agregó que no tiene otros galanes: “De momento estoy enfocada en mi desarrollo, en seguir creciendo, en seguir formándome. Me gustaría tomar algunos cursos para aprender más del área digital, TikTok, presencia en redes, mejorar mi inglés, evolucionar como mujer y que mi historia pueda tal vez inspirar alguna de ellas y demostrar que con trabajo, con esfuerzo, con estudio, podemos salir adelante y conseguir nuestros sueños”.





