A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes invitó a todos sus hinchas a la romería por los 111 años del nacimiento de Teodoro ‘Lolo’ Fernández, ídolo máximo del club.

La ceremonia se realizará este lunes 20 de mayo desde las 10 de la mañana en el Parque del Recuerdo en el distrito de Lurín.

En el mencionado lugar se espera la presencia de directivos, jugadores en actividad, exjugadores del club y un gran número de hinchas, para rendir homenaje al ídolo crema.

Como se recuerda, Teodoro Fernández Meyzán nació el 20 de mayo de 1913 en la Hacienda Hualcará en la localidad de San Vicente de Cañete. Jugó toda su carrera por Universitario de Deportes.

𝗦𝗘́ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗛𝗢𝗠𝗘𝗡𝗔𝗝𝗘 𝗔𝗟 𝗜́𝗗𝗢𝗟𝗢 9️⃣



Súmate a la romería que se realizará por los 111 años del nacimiento de Lolo Fernández.



📍 Parque del Recuerdo - Lurín

🗓️ Lunes 20 de mayo

🕰️ 10:00 a.m.#LoloEtern9#Los100DelÚnicoGrande pic.twitter.com/6CC3nXFvxJ — Universitario (@Universitario) May 18, 2024





Ídolo de Universitario

Lolo Fernández llegó a los 17 años a Universitario, en 1930, gracias a la recomendación de su hermano mayor Arturo.

Como dato curioso, en 1939 se sumó su hermano menor Eduardo, conocido como ‘Lolín’, y los tres hermanos coincidieron y campeonaron ese mismo año.





Apelativo

Sin duda que como ídolo, alrededor de la figura de Lolo existe un aura de misticismo que ha ido consolidándose a través de los años, pero también marcas distintivas que lo señalan como leyenda: apelativo e imagen.

En cuanto al apelativo, Lolo es conocido como el ‘cañonero’ debido al fuerte remate que poseía y, si bien la leyenda decía que rompía travesaños o desmayó jugadores, lo cierto que su fuerte patada era una marca de su buen juego.

Con respecto a su imagen, no hay forma de no evocar la figura de Lolo y no verlo con la redecilla en la cabeza. ¿Por qué la usaba? El jugador contó que la tejió su propia madre y la usaba en homenaje a ella.





Partido importante

En la actualidad, Universitario tiene uno de los partidos más importantes en lo que va del 2024: jugará contra Cienciano en el Cusco.

Deberá conseguir un resultado positivo para mantenerse en lo alto de la punta de la Liga 1 y depender de sí mismo, a una fecha del final, para lograr el campeonato.

