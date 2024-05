Las redes sociales están ardiendo en todo el Perú luego de que Taylor Swift viralizara una parodia de un conocido tiktoker nacional sobre una de sus últimas canciones, The smallest man who ever lived.

La cantante y compositora estadounidense llevó al delirio al influencer Giacomo Benavides, hijo del cómico Alfredo Benavides, y a todos sus seguidores cuando le respondió el pequeño cortometraje de imitación.

“Este es el videoclip oficial de la canción”, fue el escueto, pero sorprendente mensaje de la princesa del pop, como muchos la llaman, que desató un sinfín de reacciones de los swifties, como se les conoce a sus fanáticos.

En el corto, el también actor e improvisador, como él mismo se describe, parodió el fragmento de la canción en el que la protagonista le critica a su expareja sus convicciones: “¿Te envió alguien que quería verme muerta?”.

Esta divertida imitación capturó más de 5 millones de visualizaciones, 50 mil ‘guardados’ y más de 12 mil comentarios en TikTok, entre los cuales se pueden distinguir diversos idiomas resaltando la respuesta de la artista.

Precisamente, el comentario de Taylor Swift logró 291 mil ‘me gusta’ y generó más 5 mil respuestas dentro del videoclip de parodia del influencer Giacomo Benavides, quien tuvo una peculiar reacción a todo lo que vivió.





Giacomo Benavides reacciona al comentario de Taylor Swift

Luego de que Taylor Swift comentara su parodia afirmando que “este es el videoclip oficial de la canción”, Giacomo Benavides contrató una valla publicitaria en la avenida Javier Prado para resaltar el divertido hecho.

“Hoy ganamos los swifties peruanos. Mi país, mi país. Perú está listo para recibir a la industria musical”, publicó el imitador en clara alusión a la solicitud de los fans de la estadounidense para que seamos incluidos en su gira.





