Aunque Yola Polastri aún se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Delgado, la querida animadora recibió una propuesta para llevar su vida al cine. El cineasta Gino Tassara reveló todos los detalles.

En una reciente conversación con RPP, el cineasta Gino Tassara compartió entretelones de las conversaciones que mantuvo desde el año pasado con Yola Polastri para desarrollar una película sobre su vida. Tassara dijo que el proyecto surgió de la iniciativa de Gian Piero Díaz, quien propuso crear una película para toda la familia centrada en la icónica animadora infantil.

“Nosotros, el año pasado, dentro de nuestro esquema de películas, queríamos hacer algo para toda la familia. Fue Gian Piero Díaz quien dijo: ‘Oye, por qué no hacemos algo para todos los niños’ y al toque los dos dijimos: ‘¡Yola!’. Entonces, la llamamos, le escribimos, tenemos un chat donde estamos los tres donde conversamos sobre las diferentes posibilidades de hacer la película. Sí, le interesó, hablamos de lo económico, sugerí que sea una actriz debutante y nos quedamos en el preámbulo de la negociación”, comentó Tassara, enfatizando que las discusiones se detuvieron en el tema económico.

Tassara también destacó que considera a Michelle Alexander una gran directora. “Varias veces han representado personajes en películas, puede ser contada de diferentes maneras, pero nosotros hacemos investigación. Lo que sí no vamos a hacer, es nada no autorizado. Solo hubo conversación, si más adelante se retoma, se hará en conversación con el hermano. Tenemos claro que hay que hacer contenido con propósito y con responsabilidad. Si no es autorizada, hay problemas”, mencionó.





Gino Tassara anuncia que habría conversado con Yola Polastri para realizar una película. (Composición)





El cineasta afirmó que el título tentativo de la película biográfica sería ‘Yola, la chica de la tele’ y ya tenían una promoción escrita. “Se iba a llamar Yola, la chica de la tele. Es más, teníamos la promoción ya escrita de alguien bajando de las escaleras, con las botas, la pandereta y la cámara la mostraba de espalda e iba a decir ‘Muy pronto’”, detalló.

Tassara aclaró que no están aprovechando el estado de salud de Yola Polastri para avanzar en el proyecto y subrayó que, por ahora, no están trabajando activamente en la película. “No tendría por qué aprovecharme de un momento tan difícil para hacer la película, solo estaba en conversaciones, porcentajes, nombres, habíamos escrito la idea, nada más”, sostuvo.

Actualmente, Yola Polastri continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Delgado, y tanto sus seguidores como el equipo de Tassara esperan su pronta recuperación antes de retomar cualquier plan relacionado con el proyecto cinematográfico.





Michelle Alexander alista película en homenaje a Yola Polastri

La mañana del jueves 16 de mayo, Carlos Cacho se comunicó con el programa ‘América Hoy’ en donde informó que Michelle Alexander está preparando una película en honor a la querida animadora infantil.

En sus declaraciones, Carlos Cacho mencionó que a fines de abril, la productora Michelle Alexander le pidió el contacto de la ‘Chica de la Tele’, ya que estaba planeando hacer una película biográfica. Fue así que el estilista se apresuró a llamar a su amiga para darle la gran noticia, pero no obtuvo respuesta alguna, lo que lo dejó sumamente preocupado.

“La llamé, no me contestó y le dejé un mensaje y me pareció raro que no me contestara porque siempre lo hace, la volví a llamar y me preocupé. Llamé a Patty Loyola, hija artística de Yola, diciéndole que Yola no me respondía y que la llamada era importante porque van a hacerle la película en homenaje. Pero no tenía nada de información de Yola. Llamé también a Iván Torrey, uno de sus burbujitos más cercanos, y le digo que Yola no me contestaba”, explicó Cacho en el magazine de América TV.

Carlos Cacho relató que después de cinco días de insistencia, Patty Loyola le informó que Yola Polastri se encontraba incomunicada porque había sufrido una caída en las escaleras de su casa. “Me dijo que se golpeó la pierna y que no podía caminar, que perdió un poco la visión, que se había mareado, que estaba fastidiada y que su celular lo iba a cambiar porque no le gustaba”, recordó.





