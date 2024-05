En una reciente entrevista con el periodista deportivo Giancarlo ‘Flaco’ Granda, el exfutbolista peruano Abel Lobatón recordó su fallida relación amorosa con Melissa Klug, madre de su hija Samahara Lobatón. Durante la conversación, Lobatón afirmó que cuando eran pareja, la ‘Blanca de Chucuito’ no era conocida en la televisión peruana y que esto lo logró gracias a su influencia.

En un adelanto de la entrevista, ‘Flaco’ Granda mencionó la relación de Lobatón con una persona “muy pública”, refiriéndose a Melissa Klug. Esta afirmación molestó al exdeportista, quien corrigió al periodista, señalando que él era el reconocido por el público cuando empezó a salir con la empresaria.

“Yo creo que fue al revés, Melissa estaba con una persona pública, que era yo. A Melissa no la conocía nadie”, manifestó el exjugador de la selección peruana.

Además de recordar su pasado con Melissa, Abel mencionó que no tiene ningún conflicto con Jefferson Farfán, quien fue pareja de la ‘Blanca de Chucuito’ después de su relación.

"Sí [estamos bien], no tengo ningún problema. Estoy esperando que me invite a su programa. Que me diga cómo es y cuánto es, y vamos", expresó Lobatón durante la entrevista, que será transmitida en su totalidad en YouTube este 20 de mayo a las 06:00 p.m.





Abel Lobatón resta importancia a escándalo de Samahara Lobatón

En la entrevista también fue consultado sobre las polémicas imágenes de su hija Samahara Lobatón, quien protagonizó un bochornoso episodio en la vía pública. La influencer fue captada, peleándose con Bryan Torres y arrojando todas las pertenencias de su expareja por la ventana, mientras los vecinos observaban la escena desde lejos.

Durante la conversación, el exjugador restó importancia al incidente, tomando una postura despreocupada sobre la disputa. “Put*, yo me cago de risa. Yo le digo: ¿estás loca? ¿qué tienes?”, señaló Lobatón en el adelanto promocional de la entrevista.





