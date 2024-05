Una nueva denuncia vuelve a poner en el ojo de la tormenta a la protagonista de la película ‘La teta asustada’, Magaly Solier.

Erik Plinio Mendoza, exesposo de la actriz, denunció que, a pesar que la Corte Superior de Justicia de Ayacucho le entregó la tenencia compartida de sus dos hijos a la artista, ella renunció a este derecho a través de su abogada.

“Nunca quiso la tenencia, no sé por qué esta jueza la da la tenencia a alguien que no quiere. Veo que 100% ella ha abandonado a sus hijos”, contó indignado el ex de la actriz.

Para sustentar su denuncia, Plinio hizo público un audio donde la abogada Andrea Salinas, representante de Magaly Solier, informa a la jueza a cargo de su caso que la actriz no tiene intenciones de quedarse con sus hijos.

“En cuanto a la tenencia, mi patrocinada, la señora Magaly, está de acuerdo con que el señor Plinio se quede con los menores, por ese lado no tenemos ningún problema que él asuma la tenencia de los menores”, se le oye a la letrada durante la audiencia.





DEBE FUERTE SUMA POR PENSIÓN DE ALIMENTOS:

Magaly Solier también es acusada de no cumplir con el mandato judicial donde le otorgan un régimen de visitas y llamadas con sus hijos desde enero del 2024, esto con el objetivo de crear nuevamente un vínculo que se había perdido luego de tres años de ausencia.

“Al final la señora Magaly nunca ha cumplido con ver a los niños, ni lo que la jueza ha ordenado. A ella no le importa nada, ni el día, ni el cumpleaños, ni el Día de la Madre, ella vive en su mundo”, contó Erik Plinio, quien recordó que, a la fecha, la actriz le debe casi 80 mil soles por la pensión de alimentos de sus hijos.





