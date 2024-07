El nombre de Greg Michel está nuevamente en el ojo de la tormenta por una grave acusación de violencia física. Maryjane Ramírez, Miss Teen 2023, acusó al modelo belga de golpearla y maltratarla físicamente durante los dos años que llevan de relación.

Mónica Fasanando, madre de la joven de 19 años de edad, habló con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y mostró los desgarradores gritos de auxilio de su hija cuando era agredida supuestamente por el exchico reality.

La reina de belleza conoció a Greg Michel cuando tenía apenas 16 años de edad en Tarapoto. Luego de varias salidas comenzaron una relación amorosa y él la instó a venir a Lima para continuar su carrera como modelo, sin embargo, todo se convirtió en un infierno.

“De ahí empezaron todos sus problemas. Con 17 años él se la lleva a Lima. Nunca lo he conocido, no he conversado con él hasta hace una semana y media. Mi hija siempre me llama por teléfono diciendo: ‘Greg me pega, me bota, me cachetea, le tira puñetes”, contó la madre de la joven antes de implorarle al exintegrante de ‘Combate’ que deje en paz a su hija.

“Te pido y suplico que dejes de maltratar psicológicamente a mi hija. La conoces desde que tiene 17 años, nos has tenido en un calvario por dos años, toda la familia sufrimos porque mi hija nos llama diciendo que le pegas y la maltratas. Ella es una niña que le falta mucho por vivir”, sostuvo entre lágrimas.









Por su parte, Maryjane Ramírez no sólo confirmó las agresiones, sino que además mostró las conversaciones donde Greg la insulta con frases irreproducibles. Además de amenazarla con matarla, el chico reality la habría mantenido encerrada en su departamento hasta que finalmente ella pudo liberarse este miércoles 10 de julio.

Esta no es la primera vez que Greg Michel es acusado de agredir a sus parejas. Además tendría antecedentes policiales en Estados Unidos y en Bélgica.









