Tal como lo había anunciado, la cantante Yahaira Plasencia viajó a República Dominicana para asistir a los Premios Heat y este miércoles brindó una conferencia educativa ‘Mujeres que marcan la diferencia en sus industrias’.

La salsera sorprendió al recordar los duros momentos que vivió en el 2016 cuando recibió una avalancha de críticas por parte de los usuarios y la prensa, no obstante, evitó mencionar que el motivo fue por su escándalo de infidelidad a Jefferson Farfán.

“En mi país soy una persona mediática. Pasé un momento complicado en el 2016 donde los comentarios me abrumaron, me hicieron muy mal, la prensa en algún momento también, entonces yo caí en depresión, como dos meses estuve internada”, narró la artista ante el público.

“Llevo siete años combatiendo el ‘hate’ porque estamos expuestos a eso. No tenemos una vida privada y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos”, explicó en la charla.

En otro momento, la ‘Reina del totó’ hizo un mea culpa y reconoció que no supo manejar la fama, lo que le trajo como consecuencia tener varios detractores en el ambiente artístico.

“La fama me llegó de porrazo, cometí errores, no sabía manejarme con la prensa. Fue un tiempo difícil, caí en depresión, estuve internada, tenía solo 22 años. En un momento, quise dejar todo, no quería cantar ni bailar, quería irme del país”, expresó la intérprete de ‘Y le dije no’.









Yahaira Plasencia tras grabar canción con Wisin

Yahaira Plasencia se mostró muy emocionada luego de colaborar en el nuevo tema del cantante Wisin y consideró que este es un avance en su carrera artística.

“Estoy muy agradecida con Wisin y Sergio por haberme invitado a formar parte de este tema, es un paso importante en mi carrera y también significa un logro para el país, pues es una ventana para todo el talento nacional”, sostuvo la cantante peruana.





