Tras la denuncia al exchico reality Greg Michel por parte de su expareja Maryjane Ramírez, de 19 años, nuevas pruebas vienen saliendo sobre el acoso y maltrato físico al que la habría sometido. La denuncia fue presentada en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Ahora se han compartido unos ‘yapes’ de solo 0.10 céntimos que le realizó el modelo a la joven cuando ya no mantenían una relación sentimental. En los mensajes que añadió en cada depósito la juzgaba por cómo llevaba su vida sexual.

“Niña, tienes 18 y ¿cuántos hombres? ¿en cuánto tiempo? ¿por qué no te cuides y proteges un poco más? Yo no quiero nada MJ, te quiero mucho, sí”, “Jamás podría tocarte, hice cosas contigo que en mi vida hice con absolutamente nadie y tú solo te acostaste así nada más jajaja al día siguiente”, se lee en los mensajes.

“Lo que me da pena es que di mucho por ti, pensé que me necesitabas pero no, al día siguiente con uno, hazte examen”, escribió en otro depósito.

Este asedio se dio luego de que la mujer lo bloqueara en redes sociales. Es en ese momento que el exintegrante de ‘Combate’ decide acosarla con mensajes insultantes.

“Se la llevó a Lima a los 17 años”

Maryjane Ramírez, Miss Teen 2023, acusó al modelo belga de golpearla y maltratarla físicamente durante los dos años que llevan de relación.

Mónica Fasanando, madre de la joven de 19 años de edad, habló con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y mostró los desgarradores gritos de auxilio de su hija cuando era agredida supuestamente por el exchico reality.

La reina de belleza conoció a Greg Michel cuando tenía apenas 16 años de edad en Tarapoto. Luego de varias salidas comenzaron una relación amorosa y él la instó a venir a Lima para continuar su carrera como modelo, sin embargo, todo se convirtió en un infierno.

