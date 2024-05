Luego de anunciar que se encuentra embarazada de su segundo hijo, Paula Manzanal despertó la curiosidad de sus seguidores al señalar que mantendrá en secreto la identidad de su actual pareja, sin embargo, todo indica que se arrepintió.

En declaraciones para el programa ‘Magaly TV: La Firme’, la modelo peruana no sólo confirmó que se encuentra en la dulce espera, sino que además se animó a mostrar por primera vez el rostro del padre de su segundo bebé.

Aunque no quiso revelar su nombre, todo indica que se trataría del novio francés que presumía hace unos meses, y que sería dueño de restaurantes y de discotecas en Dubai.

Paula Manzanal también explicó el porqué de su radical decisión de no revelar la identidad del padre de su bebé, y es que según explicó, teme que le roben el novio.

“No le gusta la tele, odia. Quiere hasta que me cierre el Instagram. (¿Pero él ve televisión peruana?) jajaja sí, habla español perfecto, ya vio todos mis ampays”, agregó.





Paula Manzanal defiende su embarazo





La modelo peruana se enlazó con el programa de espectáculo desde España y aclaró que su embarazo fue planificado.

“Yo siempre he querido ser mamá por segunda vez. Yo creo que va ser un buen papá, no quiero hablar mucho de él porque quiero abstenerme de los ‘Sheyleos’. Uno ya no sabe en quién confiar, además que a él no le gusta la televisión y respeto que él no quiera salir en redes”, sostuvo Paula Manzanal.

En conversación con Magaly Medina, la modelo se animó a revelar que tendrá una niña y que nacerá en noviembre de este año.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: