Yahaira Plasencia fue abucheada de la peor forma tras sufrir fallas técnicas durante concierto

Luego de regresar de su exitosa gira por Canadá, Yahaira Plasencia vivió un bochornoso momento durante una de sus presentaciones en una discoteca de San Juan de Miraflores luego de sufrir un desperfecto técnico.

Imágenes difundidas por el portal Instarándula de Samuel Suárez muestran el preciso instante en que la ‘Reina del Totó’ empieza a tener problemas de sonido, lo que generó molestias entre los asistentes.

La salsera intentó continuar con su presentación, pero el público no podía escucharla cantar. Esto hizo que algunos empezaran a pifiarla y no solo pidieron que le diera pase a otro artista sino que le recordaron hasta a su ex Jefferson Farfán.

“Está salada”, “No se escucha nada”, “Que suba Jefferson (Farfán)”, “Que venga Brunella Torpoco”, fueron alguna de las frases se lanzaron los asistentes que expresaron su disconformidad con la presentación de la intérprete de ‘Y le dije no’.

Afortunadamente, Yahaira Plasencia pudo continuar con su show después de unos minutos, pero sin duda, este momento quedará en la memoria de la cantante de salsa.