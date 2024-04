El comediante Alfredo Benavides le abrió las puertas al amor y el último sábado fue ‘ampayado’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ besando apasionadamente a una mujer en una discoteca de Lima.

En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, el integrante de ‘JB en ATV’ aparece tomado de la mano con una mujer, identificada como Cristina Rodríguez Fernández, a quien besa apasionadamente frente a todos los asistentes.









Pese a las comprometedoras imágenes, la mujer, de 40 años, negó tener una relación con el cómico y aseguró que solo mantienen una amistad de años.

“Yo lo conozco hace como 4 años, 5 años. Es mi amigo, mi recontra amigo, mi pata, hay mucho cariño, pero no tenemos ninguna relación”, sostuvo Rodríguez.

Al ser consultada si solo fue un ‘choque y fuga’, Cristina lo negó tajantemente y aseguró que lo estima mucho más por su personaje en el programa de Jorge Benavides.

“No es mi ‘good time’. (Fueron) besitos cariñositos nada más, es mi niñito, tú sabes que es niñito como el niño Alfredito. Como Alfredo Benavides no, yo más lo quiero como ‘Niño Alfredito’”, añadió.









Por su parte, Alfredo Benavides reconoció que es él quien aparece en el video, pero aclaró que actualmente se encuentra soltero.

“Sí es verdad, no me aguanté, ya me tocaba, ya me merecía, han sido tiempos muy difíciles, he sufrido bastantes decepciones en mi vida amorosa, no he tenido suerte”, enfatizó fiel a su estilo.





