Luego de recibir una avalancha de críticas tras ser acusado de serle infiel a la modelo Wileidy Monsalve, Álvaro Rod dio la cara ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ para defenderse por lo que se niega a ofrecerle disculpas públicas.

“No (le fui infiel). Las veces que estuve bien, que yo mostraba la relación en mis redes sociales, yo respeté la relación. (…) ¿por qué tengo que pedir perdón por algo que no hice”, sostuvo el cantante.

El artista reconoció que su relación con la joven venezolana-colombiana era tóxica, no obstante, se excusó asegurando que ambos intentaron salvar su vínculo amoroso yendo a terapia pese a que ya estaban separados.

Para demostrar su versión, el cantante mostró los chats de las veces que terminó con Wileidy Monsalve porque no podían solucionar sus diferencias, entre ellas la presencia de su madre en la casa que ambos compartían. Según explica, se sintió decepcionado cuando ella le pidió que saque a su progenitora de su hogar y que le alquile un departamento para poder tener privacidad.

“Esta señorita quiso sacar a mi madre de mi casa muchas veces, me dijo: ‘manda a tu madre a un cuarto en otro lado para nosotros vivir nuestra privacidad. (...) Mi madre siempre ha estado conmigo, ella me ha dado todo, yo no puedo mandarla a un cuarto porque simplemente una mujer me lo pide”, señaló.

Álvaro Rod también negó haber dejado un preservativo en el baño que usaba su expareja y afirma que sus conversaciones con otras mujeres fueron sacadas de contexto por su expareja.





Otra mujer lo acusa de infiel:

Mientras Álvaro Rod continúa negando haberle sido infiel a su exnovia Wileidy Monsalve, otra mujer decidió romper su silencio para acusar al cantante de haberla engañado cuando ambos tuvieron una relación hace varios años.

La joven, que no quiso ser identificada, se comunicó con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para contar el drama que vivió junto al músico.

“Ese pata también me fue infiel el 2013. Salía con 3 chicas más, no te imaginas todo lo que sufrí en su momento. Jamás cambiará”, contó la joven.

Según su testimonio, el intérprete de ‘Escúchame mi amor’ le fue infiel con su expareja y que, en su momento, nadie le creyó porque el músico trataba de mantener una imagen impecable. “Siempre tenía problemas con su ex que le daba pena y al mismo tiempo salía con otra chica, pero bueno, duró como 5 o 6 meses”, añadió.





