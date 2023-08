Mientras el ‘ampay’ de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo, Rodrigo González señaló este martes que está casi seguro que la exreina de belleza le pondrá fin a su relación en un futuro no tan lejano.

Según el conductor de ‘Amor y Fuego’, la modelo ha dejado abierta esta posibilidad en el comunicado donde le expresa su total respaldo a su pareja.

“Cualquier situación futura que surja y pase lo que pase en nuestra relación lo resolveremos en el ámbito privado”, se lee en el pronunciamiento de Maju Mantilla, el cual disparó las alarmas de ‘Peluchín’.

Para el presentador de Willax, la conductora de ‘Préndete’ estaría esperando que pase el escándalo para tomar la decisión de separarse.

“Yo creo que ella está como: ‘sí, bueno, en estos momentos no le voy a dar una patada en el p...’, pero en un mes recibirás noticias’. Mira, no me extraña, esto va a pasar así”, comenzó diciendo Rodrigo González.

“Será algo así: ‘paren todo, se veía venir, esto era cuestión de tiempo, Maju Mantilla ha publicado que ha decidido separarse de su esposo’. Te aseguro que algo así vamos a leer. Es cuestión de tiempo, disparen el cronómetro ”, agregó ‘Peluchín’.