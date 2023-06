La modelo Sheyla Rojas anunció a través de sus redes sociales que se sometió a una nueva cirugía de nariz debido a un problema que la aqueja (tabique desviado y fracturado), una decisión que tomó luego de meditarlo muy bien.

“Después de pensarlo una y mil veces me voy a operar la nariz, deséenme suerte. En mi primera operación mi nariz quedó muy pequeña y mi solución fue rellenarla con ácido hialurónico. Hace más de un año opté por no hacerlo más y por buscar un especialista en cirugía plástica reconstructiva, mi doctor no tiene TikTok, pero aquí les comparto su nombre”, expresó .

Sheyla Rojas también descartó que la operación sea parte de un canje.

“Ojo, no me están pagando por publicidad y no lo hago por el famoso canje. Lo comparto porque a mí me costó mucho encontrar a un doctor y quiero compartir mi experiencia. Adiós tabique desviado y roto”, indicó.

Como es costumbre, la modelo publicó en TikTok imágenes donde se le ve con un parche en la nariz producto de la operación y confirmó que todo salió bien.

“Pasaron 12 horas de mi operación, no quería fotos, pero estoy muy contenta porque la operación salió muy bien, ya les mostraré cómo quedó, me encantó”, finalizó.