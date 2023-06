El conocido cirujano plástico Víctor Fong se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Maricielo Effio lo acusara de deformarle el abdomen por una mala praxis. Aunque el médico salió al frente para defenderse y explicar qué fue lo que pasó con la bailarina, lo cierto es que esta no es la primera vez que enfrenta una acusación similar.

En marzo del 2022, Sheyla Rojas sufrió una parálisis facial tras someterse a una liposucción de papada con el médico cirujano. La modelo terminó con la boca deformada y no podía hacer gesticulaciones, lo que preocupó a sus seguidores.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio ni siquiera podía comer. Estaba muy inflamada. De hecho, dije ‘nunca más me hago, no quiero saber nada’. Curada, no quiero saber nada, si me inflamé mucho los pies, las piernas, los brazos y la cara”, señaló la influencer en el programa ‘América Hoy’.

En aquella oportunidad, el doctor Víctor Fong también responsabilizó a la modelo peruana por los resultados desastrosos de su retoque estético.

“Acaba de llamar el doctor Fong porque no está de acuerdo con que sea la responsabilidad del doctor, sino dice que en el caso de Sheyla Rojas es responsabilidad íntegramente de Sheyla Rojas”, indicó Ethel Pozo.

Aunque mostró su incomodidad frente a cámaras, la popular ‘Shey Shey’ finalmente decidió no iniciar acciones legales contra el cirujano. “Si el doctor dice eso, pues, obviamente ya está en él. Yo estoy con mi terapia y siento que estoy mejorando”, agregó poniendo fin a la polémica.





