La cantante internacional Britney Spears ha vuelto a ser noticia. Esta vez fue protagonista de una discusión con su pareja Paul Soliz. La artista habría discutido con él en el conocido hotel Chateau Marmont. Testigos aseguraron a TMZ que la pareja gritó y se insultó durante el incidente por lo que ellos llamaron al personal del establecimiento.

De acuerdo al medio, el hecho ocurrió la noche del miércoles. Los que presenciaron la discusión también aseguran que la intérprete de ‘Toxic’ se encontraba llorando en unos de interiores de su suite y que luego se le vio fuera de control.

Los médicos llegaron al promediar las 12:40 a.m. y lograron tranquilizar a la cantante con medicamentos. Luego fue trasladada hasta una clínica cercana en compañía de su pareja.

”Recibimos una llamada al 911 informando de una mujer adulta que había resultado herida. La persona que llamó no tenía mucha información sobre la naturaleza de la lesión. Enviamos una ambulancia al lugar”, declaró Brian Humphrey del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Paul Richard Soliz es un hombre de 37 años de edad con raíces mexicanas y que actualmente vive en California

En imágenes exclusivas de TMZ se muestra a la también actriz en los exteriores del hotel. En ellas se le ve descalza y abrazando una almohada, aparentemente sin ropa y solo cubierta por una colcha . Se desconoce cuál es su actual estado de salud, pero no se descarta que haya estado bajo los efectos de las drogas. Tampoco se descarta que la persona que provocó sus cortes haya sido su conviviente Soliz.

En el pasado, Spears admitió haber caído en el vicio de estas sustancias en una entrevista compartida en su libro The Woman In Me.

¿Consumía drogas?

“Adderall, la anfetamina que se da a los niños para el TDAH. El Adderall me colocaba, sí, pero lo que me parecía mucho más atractivo era que me proporcionaba unas horas en las que me sentía menos deprimida”, dijo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.