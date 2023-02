El productor musical Sergio George aseguró que la carrera musical de Yahaira Plascencia ha significado una pérdida económica. Además, confesó que la salsera no le interesa románticamente.

A través del programa “Amor y Fuego”, Sergio afirmó que es difícil lograr que un artista genere ganancias económicas. “Todos los artistas no son rentables, la mayoría no lo son, hasta que peguen en grande pero si uno tiene fe en ellos y continua hasta que uno ve que ya ha intentado lo más posible y ya como que la opinión de uno ya no puede más...”, dijo.

Al ser consultado por la expareja de Jefferson Farfán, admitió que la ‘reina del totó’ no ha sido la excepción. “Bueno, hay pérdida ahora con Yahaira, es la verdad, pero it’s okay (está bien), la mayoría de los artistas hoy en día hay pérdida, pero uno continúa porque hay fe que van a sacar ese tema mágico y es cuestión de tiempo, muchos lo hacen”.

Por otro lado, le preguntaron sobre Jair Mendoza, expareja de Yahaira, quien habría dicho que el productor la hizo terminar su relación con él. “No tenía que ver ni con él ni con nadie. Yo no le dije a ella que parara su relación, no me importa qué haga, me importa que se enfoque en lo que estoy haciendo yo, porque es mi trabajo, si no imagínate qué hago yo acá”.

Además, confesó que no tiene interés romántico en la salsera. “A mí no me interesa Yahaira, she’s not my type of woman, let’s be real, really (no es mi tipo de mujer, hay que ser realistas)”.