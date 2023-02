Jefferson Farfán se sinceró por primera vez en una entrevista con “Estás en Todas” y habló sobre su retiro del fútbol después de 21 años. El exfutbolista también habló sobre la posibilidad de agrandar su familia y sobre su situación sentimental.

“Lloré bastante, me hacía el fuerte (…) el día que yo hice mi anuncio de mi retiro en las redes me metí al baño, me empecé a lavar la cara y se me empezaron a caer las lágrimas. Me habré quedado llorando desde las 9 hasta el las 12 del día”, contó el ‘10 de la calle’.

En otro momento, la ‘Foquita’ sorprendió a sus fans al confesar que quiere agrandar su familia. “[¿Quiere tener más hijos?] Sí, un parcito por allí, en cualquier momento, uno nunca sabe...”, dijo entre risas.

Aunque reconoció que quiere tener más hijos, el expelotero no está seguro de querer una relación sentimental al menos por ahora. Recordemos que su última relación oficial fue con Yahaira Plasencia.

“No, no me provoca (tener pareja), quiero disfrutar, pasarla bien con la familia, estar con mis hijos, he estado mucho tiempo afuera”, precisó.