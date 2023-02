La cantante de salsa Yahaira Plasencia se presentó en el programa ‘Sábado con Andrés’, cantó algunas canciones, pero no se imaginó que iba a ser troleada por el conductor. Durante la entrevista, Andrés Hurtado le pidió que enumere dos errores que ha cometido a lo largo de su carrera.

La ‘Reina del Totó’ fue muy diplomática al responder la pregunta de su anfitrión, dijo que solo se arrepiente de haber sido muy confiada, pero que en general no se arrepiente de lo que le ha pasado en la vida.

“Todo me lo llevo como un aprendizaje. Algo querías que diga...”, dijo la cantante.

Andrés Hurtado, en respuesta, le dijo que tiene más de 30 años en televisión y para llegar a donde está la embarró cien mil veces y que la vida le hizo aprender de esos errores.

“He cometido diez mil errores, pero no me he metido a ninguna maletera”, dijo y las risas -incluidas la de Yahaira- estallaron. Como se recuerda, el episodio de la maletera ocurrió cuando la cantante quiso evitar que la policía la detenga luego de participar en una fiesta por su cumpleaños en una casa de campo.

“Eso es golpe bajo, te voy a soltar una y retroceder unos 5 años”, le respondió rápidamente la cantante.

El conocido “Chibolín” remató preguntándole por el exfutbolista Jefferson Farfán, pero Yahaira dijo que estaba ahí para hablar sobre su nominación a los Premios Lo Nuestro.

