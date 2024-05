El precio de la tonelada de cobre alcanzó cifras récords y en Londres superó los 10.000 dólares por primera vez en dos años, mientras tanto, la compañía Goldman Sachs Groups Inc., el grupo de inversión y de valores más grande del mundo, advierte el riesgo de suministro de este metal, según un informe del sitio web de noticias financieras The Financial Post.

Los metales ingresaron a la lista de activos de riesgo después de que los datos de empleo en Estados Unidos provocaron especulaciones de que la de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) bajará las tasas este año.

El precio del cobre subió inicialmente hasta un 2.1% - volviendo nuevamente a cinco dígitos después de un breve período a finales de abril - antes de frenar las ganancias a medida que se iniciaban las operaciones en Europa.

La perspectiva de una escasez en el suministro de este metal se incrementa ya que los alcistas predicen mayores ganancias en la bolsa de valores mientras las minas del mundo luchan por satisfacer la creciente demanda. Por su parte, la compañía de inversiones Goldman elevó su precio objetivo para fin de año a 12.000 dólares la tonelada.

“Seguimos pronosticando un cambio hacia déficits de metales crecientes e indefinidos a partir de 2024″, escribieron en una nota los analistas del banco, incluido Nicholas Snowdon. Existe la posibilidad de que se produzca un “episodio de desabastecimiento” (en el que los inventarios sean extremadamente bajos) para el cuarto trimestre, dijeron.

En Estados Unidos, los mercados de swaps ahora apuntan a una probabilidad del 53% de un recorte de la tasa de la Fed para fin de año, frente al 40% a fines de abril. Y en China, los mercados financieros han regresado de un feriado público a principios de mayo con un ánimo alcista ante las promesas del gobierno de impulsar el crecimiento.





Estrés de oferta





El cobre aumentará un 16% en 2024 en medio de signos de recuperación en la actividad fabril mundial, así como de destellos de escasez de oferta, especialmente de materias primas enviadas a las fundiciones. Aun así, los escépticos han señalado indicadores débiles en China, desde la caída de las primas de importación hasta los compradores que postergan las compras.

Las ganancias del metal han sido impulsadas principalmente por la especulación, y pueden desvanecerse a medida que los altos precios desalienten el consumo y estimulen la sustitución del aluminio, dijo Duan Shaopu, director de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China, en una conferencia de prensa reciente, según un informe publicado en el sitio web del grupo Cuenta WeChat.





