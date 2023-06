Samantha Batallanos decidió pronunciarse luego que su padre fuera captado agrediendo físicamente a una reportera de ‘Magaly TV: La Firme’ identificada como Nathaly Julca, quien terminó con lesiones en el brazo producto del ataque.

La modelo emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde no sólo defendió a su progenitor, quien fue tildado como una persona violenta por Magaly Medina, sino también para justificar su actuar contra el equipo de espectáculos.

“Muchos de ustedes son padres y no viven el acoso a sus hijos constante y perturbador que me causa tanto malestar, pero ya cuando hoy ellos arremetieron con calumnias, de manera intempestiva, sin importarle las consecuencias que esto le podía ocasionar a mi salud en ese momento, porque salía de la clínica, mi padre cual león atacó para defenderme y no es tanto como salió en el video ”, se lee en el comunicado.

“Sobre mi papá, rechazo rotundamente su actuar y el acto difamatorio contra él por esta persona, ya que él, muy por el contrario, es una persona noble, juguetona y educada, todo lo contrario a como se le ha visto en aquellas imágenes. (…) Él jamás fue un padre violento, un padre violento jamás hubiera podido tener mi cariño, jamás hubiera podido inculcar el amor en todo sentido”, añade la modelo.

Arremete contra Magaly Medina:

Samantha Batallanos también lanzó fuertes calificativos contra la conductora de ATV y la acusó de invadir constantemente su vida privada.

“Qué podría yo esperar de esta mujer, que tiene claramente la peor reputación por ser un ser oscuro y despreciado en este país, que desde niña lo único que me inspiró fue lástima”, expresó.