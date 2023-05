Los embarazos después de los 30 años han aumentado considerablemente en las últimas décadas, pues las mujeres aplazan la maternidad para enfocarse en sus metas profesionales o personales. Tal es el caso de Maricarmen Marín, quien tuvo a su hija a los 39 años, una edad donde existen ciertos riesgos durante la gestación. Junto a su pareja, Sebastián Martins, pasaron este proceso y juntos recibieron a Micaela.

En una entrevista exclusiva para Perú21, la carismática artista contó detalles detrás de su decisión de ser madre casi a los 40 años y cómo vivió esta etapa que, como ella dice, hizo que su vida sea más bonita.

“Micaela fue una niña muy esperada, planificada. Estaba muy consciente de lo que quería para mi hijita, lo que queríamos con Sebastián como familia, creo que es por eso que me demoré algunos años y por ello tomamos la decisión, dijimos ‘es ahora, es el momento’. Ha sido una de las decisiones más impactantes y más lindas que ha cambiado mi vida totalmente para mejor. Ha hecho que nuestra vida el día de hoy sea más bonita.”, comenta, con una sonrisa, la artista y embajadora de Metro.





¿Cómo decidiste convertirte en madre a los 39 años?

He tenido a dos mujeres en mi vida muy importantes: mi mamá y mi hermana, que fueron mamás a los 22 y 27 años respectivamente. Escuchar las experiencias de cada una hizo que siempre dilate o replanteé el tema de la maternidad. Para traer a un niño a este mundo uno tiene que estar pleno y feliz, no tener que pensar en dejar de hacer cosas por tener un niño, por eso pensé que tendría que haber cumplido mis sueños, cumplir mis metas y, cuando suceda, yo pueda estar tranquila. Así pasó, no dejé de hacer nada que realmente haya querido.

¿Existió miedo a los riesgos de un embarazo de esta naturaleza?

Tenía muchos temores porque quería ser una mamá presente, que pueda vivir esta experiencia y aprovecharla, he tenido la suerte de tener una mamá presente. Y claro, va pasando el tiempo, pasa volando y dices ‘ya tengo 20, cuando tenga 25, y cuando tienes 25, ya cuando tenga 30. Cuando tienes 30, ya cuando tenga 35′ y es como que se vuelve más riesgoso. Tomamos la decisión, hicimos todos los exámenes que teníamos que hacer. Recuerdo que mi doctor en ese momento me dice “sabes que eres de las pocas que viene a hacerse exámenes antes”. Y es que tenía un temor de que quizá me puedan decir no, ya pasó el tiempo, o será complicado, o será un embarazo de riesgo. Como yo siempre me sobrepreocupo por algunas situaciones, preferí tener todo claro antes.

Hice todos los exámenes y todo resultó muy bien. El doctor me dijo “si quieres una recomendación, es este año o este año (2021), porque después la situación puede ser más complicada”. Me explicó sobre el reloj biológico que tienen las mujeres, algo muy natural, además de cosas que desconocía y que lo más saludable era que sea pronto.





¿Antes te habías planteado una edad determinada para ser madre?

Nunca pensé en una edad específica, siempre en función a que, si tomaba la decisión de ser mamá, llegue en un hogar con un papá presente, que tenga las mismas ganas de tener una hija como yo, un consejo de mi mamá, que me trasladó toda su experiencia, quizá sin intención de aconsejarme, sino contándome sus vivencias, sobre tener una familia en un ambiente propicio, y era lo que yo quería. Acabo de cumplir 9 años con Sebastián, Micaela tiene 1 año y 5 meses, decidimos tenerla ya cuando nuestro amor estuvo consolidado. Somos grandes compañeros y Micaela ha llegado a coronar ese cariño, ese amor y ese respeto que nos tenemos.

¿Sentiste alguna presión por ser madre antes?

De mi familia nunca sentí ninguna presión sobre el tema de la maternidad, ni en ningún otro tema, son de lo más respetuosos, no se meten en absolutamente nada, no tuvieron comentarios como “creo que ya es momento...”, no existe eso en mi familia. En cuanto a la sociedad, tampoco encontré alguna presión, en cuanto a la prensa, era una pregunta que nunca faltaba: ¿Te vas a casar? ¿Vas a ser mamá? Eso desde que tengo 17 años. Ahora la pregunta será “¿cuándo llega el hermanito para Micaela?”. Pero nunca he tenido o sentido esa presión, porque nunca he tenido la preocupación sobre ello o sentir algún comentario que me haya afectado.





Sobre la maternidad tardía

Si bien la mayoría de mujeres de más de 30 años llegan a tener embarazos saludables, a medida que van cumpliendo años después de los 35, algunos riesgos aumentan. Esto, según la coordinadora de la carrera de Obstetricia en la UPN y especialista en Salud Pública, Geraldine Guzmán, debido a que a medida que la edad de la mujer aumenta, la cantidad de óvulos disminuyen, así como su calidad.

“Esto implica que el riesgo de salir embarazada y tener un bebé con algunas alteraciones cromosómicas es posible, porque la calidad del óvulo ha disminuido. Entonces, hablamos que las mujeres en general a partir de los 35 años disminuyen su capacidad reproductiva, y esta decae hasta en un 20% de lo que se presentaba cuando tenía 20 o 30, cuando la capacidad reproductiva era muy alta, con la edad, esto va disminuyendo”, asegura la especialista.

Estos son algunos puntos a tener en cuenta sobre la maternidad tardía:

El riesgo de diabetes gestacional aumenta

El riesgo de tener presión arterial alta durante el embarazo es mayor

Existe un mayor riesgo de parto prematuro y de tener un bebé con bajo peso al nacer

Hay un mayor riesgo de afecciones cromosómicas

El riesgo de pérdida del embarazo es mayor

Si bien la mayoría de mujeres de más de 30 años llegan a tener embarazos saludables, a medida que van cumpliendo años después de los 35, algunos riesgos aumentan.

La especialista recomienda a las mujeres mayores de 35 años que desean ser madres, asistir a un centro de salud para recibir una atención preconcepcional, además de tener en un buen estilo de vida, con hábitos saludables, relacionados a una buena alimentación, no fumar y no beber alcohol.

“Si aun así no se da el embarazo, pueden acudir a servicios de fertilidad, y realizar procedimientos como la fecundación in vitro o inseminación intrauterina, que ayudan a aquellas mujeres que ya han sido evaluadas previamente y tienen la condición para pasar estos procedimientos”, indica Guzmán.

“Es importante que las mujeres conozcan que también existe la posibilidad de criopreservar los óvulos. Si no hay seguridad de salir embarazada, por cualquier motivo, pero no han descartado la posibilidad de ser madre en el futuro, inclusive desde más jóvenes, podrían preservar los óvulos para que la calidad de este sea el adecuado para cuando se decida el embarazo”, añadió.

VIDEO SUGERIDO: