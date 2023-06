En el marco de los recientes concursos de belleza de Perú, Karen Schwarz reveló que tuvo que someterse a una cirugía de nariz durante su participación en el Miss Perú del 2009, edición donde se llevó el título.

La empresaria asistió al set de ‘Mande quien Mande’ y contó que ella se sentía linda como estaba (sin cirugías), pero que, como era una de las favoritas a ganar, se sintió resignada a operarse.

“Cuando me operé la nariz, que fue en el 2009, no fue por una decisión propia, fue porque era candidata al Miss Perú. Me sentí como aferrada, amarrada y con los brazos cruzados, obligada y bueno ya vamos con todo pues [...] Y me hicieron la nariz y me hicieron las bubis, todo en uno”, confesó Karen en el programa.

Asimismo, la esposa de Ezio Oliva admitió que ella nunca tuvo la iniciativa para competir en certámenes de belleza, sino que fueron su madre y su amiga, quienes la impulsaron para su debut.

Señaló que se sacó fotos y se las dio a su amiga para que las enviara a la organización del Miss Perú: “Me llamaron para el casting. Cuando me aceptaron dije que no, que no había forma, pero mi mamá me dijo ‘Karen, te acabas de graduar, un poco de feminidad no te caería mal’, a la cuarta o tercera acepté”, declaró.

