Las explosivas declaraciones de Samantha Batallanos de su paso por ‘Cachudas, pero conchudas’ ha desatado reacciones y Roxana Molina fue una de las primeras en salir a arremeter en contra de la modelo.

En declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’, la tiktoker cuestionó a la ex de Jonathan Maicelo por minimizar el sueldo que recibía por cada show en la agrupación femenina pese a que ella era la que quería seguir formando parte del grupo.

“No entiendo por qué sale ahorita a decir que: ‘¡Ay! Tres mil soles, que no me alcanzaba para nada, si fue la que lloró cuando la separaron del grupo. Entonces yo pienso si a ella no le hubiera parecido, no hubiese hecho tanto chongo cuando la sacaron ¿no?, al contrario, ella hubiera decidido irse”, empezó cuestionando la youtuber.

Roxana Molina también recordó que tenían presentaciones pendientes y que Samantha Batallanos estaba entusiasmada de seguir participando, por lo que ahora no entiende por qué se queja de sus honorarios si en aquel entonces no estaba conforme.

“Qué hueca como para poder decir que le pagaban tan poco. Si estoy en un lugar que no me pagan lo que yo creo, doy un paso al costado. Que agradezca lo que se le dio, es súper malagradecida en serio”, continuó arremetiendo.

Finalmente, Roxana puso en tela de juicio el talento de Batallanos para el stand up y dijo que debería darse por bien servida con el dinero que recibió por los eventos. “Ella es un poco desabrida, un poco parca y encima quejándose por 3000 mil soles por el desenvolvimiento que tuvo, deja mucho qué pensar”, sostuvo la influencer.









Samantha Batallanos se queja de su sueldo

Luego de su salida del grupo femenino ‘Cachudas, pero conchudas’, Samantha Batallanos sorprendió a más de uno al revelar cuál era el monto que le pagaban por cada evento junto a Leysi Suárez y Roxana Molina.

A través de una transmisión en vivo, la modelo se quejó de su sueldo y contó que gastó más de lo que percibía para cumplir con sus contratos.

“Cada fecha me pagan 700 soles, pero con eso ni siquiera me alcanza para el papel higiénico. Gastaba más en la mensualidad de mis choferes para poder ir (…) en total, por todas las fechas me dieron 3 mil soles”, sostuvo la ex de Jonathan Maicelo.

Asimismo, detalló que en un primer momento solo le querían dar 2300 soles por todos los shows que realizó, pero decidió quejarse y logró un aumento de 700 soles más. “Me dieron mi propina”, añadió.

