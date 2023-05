Existen muchas formas en que las mujeres se enteran que van a ser madres, una sensación que debe ser una de las más hermosas del mundo, tal como lo fue para Maricarmen Marín, cuando se enteró, luego de planificarlo junto a su pareja, Sebastián Martins. Sin embargo, la situación, según la propia artista, fue hasta jocosa por la forma en que se dio, tal como lo contó en exclusiva para Perú21.

La artista peruana relató cómo fue el momento en que se enteró, incluso creyendo que ciertos malestares, provocados por el embarazo, correspondían a síntomas del Covid, que se presentaron en plena grabación del programa ‘Yos Soy’.

“Fue muy divertido. Estaba grabando ‘Yo Soy’ y todos habían tenido Covid-19, y a mí, hasta el día de hoy, no me dio coronavirus. Y un día me sentí mal, como con escalofríos y era la final del programa. Todos me veían mal y entonces decían que tal vez tenía Covid, pero yo no creía que era eso porque solo tenía escalofríos no tos o algo así. Me quedé a terminar de grabar el programa, estuve con mascarilla por si las dudas”, contó Maricarmen, quien en esa fecha tenía 39 años.

“Hablo con mi doctor, le dije lo que sentía, que tenía el cuerpo medio entrecortado y le comento que tal vez no pueda seguir con las recomendaciones sobre intentar quedar embarazada, porque tal vez tenía Covid. Entonces me dice “Mari, hazte una prueba de Covid, pero por si acaso, haz una prueba de embarazo”, y yo digo “ah, qué va a ser, estás loco”, añade.

Entonces, la cantante peruana cuenta que llegó a un laboratorio a hacerse ambas pruebas un domingo por la mañana. La prueba de Covid, salió negativa, y el resultado de la prueba de embarazo se conocería recién por la tarde del día siguiente, por lo cual planificaron con su pareja asistir juntos. “Yo estaba convencida de que no había forma”, comentó Maricarmen.

“Los resultados salían el lunes a las cuatro de la tarde y Sebastián me dice que lo espere para llegar a la hora y ver los resultados, pero a las tres de la tarde me llama mi doctor pero no pude contestarle. Entonces llamo al laboratorio y había un código, no sale positivo o negativo, raro. Contesto a mi doctor y me dice “estás embarazadísima”, yo estaba sola con mi teléfono y le envío un mensaje de texto a Sebastián, cero romántica: Estoy embarazada. Sebastián estaba grabando y me envía una foto así con los ojos abiertos totalmente diciendo ‘¿qué?’”, relata la artista.

Así es que la pareja se entera de que Micaela estaba en camino, cumpliendo así un sueño que tenían ambos, coronando su amor. “Micaela fue una niña muy esperada, planificada. Estaba muy consciente de lo que quería para mi hijita, lo que queríamos con Sebastián como familia, creo que es por eso que me demoré algunos años”, aseguró Maricarmen, quien pasará, junto a la pequeña Micaela, su segundo Día de la Madre.

