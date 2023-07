Milena Zárate se refirió a la grave denuncia que su hermana Greissy Ortega hizo en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ en contra de su pareja Ítalo Villaseca, a quien acusa de haberla agredido físicamente.

Lejos de mostrarse sorprendida, la modelo colombiana aseguró que esta noticia no le extraña porque ha sido testigo que Greissy y su pareja llevan una relación tóxica, una situación que afirma está dañando psicológicamente a sus sobrinos.

“La verdad, no tengo mucho qué decir, acá lo importante son los niños, por ellos hay que preocuparse porque no están bien en las manos de ella ni las de él , lo demás es cuento de ayer”, señaló la empresaria en entrevista con Trome.

Milena también apoyó las declaraciones de Magaly Medina, quien dijo que deberían alertar al servicio social de Estados Unidos sobre la situación de los hijos de su hermana. Asimismo, dejó entrever que tendría conocimiento de más cosas, por las que podrían quitarle la custodia de los menores.

“Es que eso se debió hacer hace mucho tiempo, pero yo no he querido meterme mucho en eso en realidad, porque con todo lo que sé, esos niños que se los quitan, pero no sé en qué vaya a terminar involucrando. Siempre he tratado de mantenerme al margen”, enfatizó.