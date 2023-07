Continúa el enfrentamiento legal. Esta vez, Susy Díaz contó que planea demandar a su exyerno Néstor Villanueva por maltrato psicológico, a lo que el cumbiambero reaccionó con una risa escandalosa.

Las cámaras de América Hoy mostraron que la excongresista se encontraba en una audiencia para conciliar con el exesposo de su hija, pero este nunca llegó. Ante esto, señaló que si el cumbiambero se ausentaba una vez más lo iba a demandar por maltrato psicológico.

“Ya si no se presenta a la segunda, le voy a abrir juicio por maltrato psicológico. Porque la ley de adulto mayor del Estado me protege. Imagina, ahora toda mi familia está yendo al psicólogo. Me puse mal, yo tengo 60 años”, declaró Susy.

Al respecto, el programa fue a buscar la versión de Néstor, quien contestó que no estaba enterado de la audiencia e, incluso, estalló de la risa sobre la intención de su exsuegra de demandarlo.

“Mira, no voy a decir más porque no quiero terminar como malcriado, pero me sorprende. Tengo muchas cosas para defenderme en realidad”, dijo el cantante de cumbia.





