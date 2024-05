Ni hablar. Nada de eso. La pareja conformada por Karen Schwarz y Ezio Oliva se mantiene sólida y unida, a pesar de que ella está en China y el cantante aprovecha su ausencia para pasarla con sus amigos.

Luego de que el programa ‘Amor y fuego’ captara a su esposo en el evento de reggaeton ‘Cochinola’ la madrugada del miércoles, Karen Schwarz indicó que ‘no es tóxica’ y que está feliz de que su esposo Ezio pueda estar con sus amigos y disfrutar de la noche en el mencionado evento. Así lo hizo saber en el programa de América Televisión.

“Ezio estaba en Cochinola. Yo me despertaba y Ezio recién llegaba a Cochinola. Como voy a ser tóxica. Un anillo es solo una alianza que tenemos. Cada uno decide con quien estar porque es feliz.Yo soy feliz que esté con sus amigos y él está feliz porque yo estoy acá (En China) creciendo como profesional. eTambién respeto lo que la gente piensa y cómo maneja su relación. Con Ezio somos recontra flexibles, es una decisión estar con alguien”, expresó Karen Schwarz.

Para la modelo, la admiración que ambos se tienen es clave para la relación, la cual está más fuerte que nunca.

LO QUE NO LE GUSTA DE EZIO

En abril, Karen Schwarz sorprendió al público al revelar algunos aspectos íntimos de su vida matrimonial con el cantante Ezio Oliva durante una entrevista en el programa ‘Mande quien mande’.

“Hay cosas que me aturden. Me dices a las 11 o 12 de la noche ‘amor, ¿cenamos?’, y yo estoy con un ojo abierto y el otro cerrado porque me levanto a las 6 de la mañana (…). Llego tarde a todos lados contigo, a todos lados”, reveló.

Otra de las quejas fue la duración de las fiestas, ya que Oliva tiende a querer prolongarlas más allá de lo que Schwarz considera razonable. “Termino saliendo seis de la mañana con el sonido de los pajaritos, que es algo que detesto llegar a mi casa de día”, afirmó.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Pedida de mano de Ignacio Baladán