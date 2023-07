Milena Zárate opinó sobre las últimas declaraciones de la pareja formada por Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo. En estas, ambos detallaron que tenían las claves de sus redes sociales e incluso el teléfono del boxeador se desbloqueaba con el rostro de la exreina de belleza.

“Creo que Maicelo ya le ha hecho varias cosas a esta chica y (le da las claves) para darle esa seguridad a ella. Pero, para mí, estar con una persona significa tener esa tranquilidad, yo no puedo estar con una persona en la situación de estar revisando (sus cosas) o llamando. Si yo tengo una relación es porque esa persona me da paz, es mi compañero, no mi carcelero, [...] pienso que lo que ellos tienen como relación, o lo que es confianza, está tirando por otro lado”, señaló la colombiana a América Hoy.

Asimismo, la hermana de Greissy Ortega recordó la ruptura de ambos personajes en febrero de este año, hecho que las conductoras Ethel Pozo y Valeria Piazza desconocían.

En esa oportunidad, las cámaras de Magaly mostraron los chats de extrabajadores de Maicelo, en los que este les pedía que llevaran chicas a una fiesta, pese a que ya estaba en una relación con Samantha.

VIDEO RECOMENDADO