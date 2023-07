Samantha Batallanos compartió detalles de su relación sentimental con el boxeador Jonathan Maicelo y admitió ser celosa cuando detienen en la calle a su pareja para pedirle fotos o cuando le escriben por redes sociales.

Así, la exreina de belleza se animó a decir que no solo tiene todas las claves (en redes sociales, etc.) de su novio, sino que su teléfono también puede desbloquearse con su rostro, ya que, para ella, es sinónimo de confianza.

“Eso (tener solo las claves) ya quedó en el pasado, hoy en día, si un hombre está enamorado de ustedes y no tienen nada que ocultar...¡pongan su cara!”, dijo firme en América Hoy.

Si bien Jonathan, que estaba a su lado, no dijo directamente haber puesto también su rostro en el celular de Samantha, mencionó que están “iguales”: “hay mucha confianza, si me roban el teléfono, nadie puede desbloquearlo, (pero) ella sí, no sean tramposos, sean fieles”, finalizó.

