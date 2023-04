Tal como lo había anunciado, Melissa Paredes tomó acciones legales en contra de Lady Guillén por difundir, en su programa “Dilo fuerte”, videos y audios de su hija en medio de la disputa legal que mantenía con Rodrigo Cuba hasta hace unos meses.

Según confirmó su abogado Wilmer Arica, la modelo acusó a la conductora de Panamericana Televisión de difamación agravada y violación a la intimidad, por lo que exige una pena de 2 años y 4 meses de prisión privativa además de una reparación civil de 300 mil soles.

“La querella contra la señora Guillén ya fue presentada, obra en el Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Lima, el delito que se le imputa es difamación agravada y violación a la intimidad. Se ha solicitado la pena privativa de la libertad por el plazo de dos años y cuatro meses, así como una reparación civil de 300 mil soles”, señaló en letrado en una entrevista con Trome.

¿Por qué Melissa Paredes denunció a Lady Guillén?

A la actriz no le gustó para nada que Lady Guillén difundiera audios y videos de su hija aparentemente llorando, los cuales fueron grabados sin su autorización cuando se encontraba en la oficina del médico legista.

La denuncia de Melissa Paredes a la conductora de “Dilo Fuerte” provocó que los directivos de Panamericana Televisión no le renovaran su contrato, y tuvo que dejar la conducción del programa “Préndete”, pese a ello, la actriz aseguró que llegará hasta la última instancia.

“Tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto. (Lady Guillén) se va tener que defender en la vía legal, no sacando a alguien y ya. Yo de eso sí no quiero hablar por respeto. Espero que ahora sí respeten mi privacidad. (…) A mí no me vas a parar con nada, ni sacándome del canal, ni haciendo rabietas, ni diciendo que soy de lo peor, porque un error o una decisión no define toda mi vida”, acotó la novia de Anthony Aranda.