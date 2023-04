La conductora de ‘Dilo Fuerte’, Lady Guillén, se mostró muy afectada por lo que ocurre en el norte del país debido a los constantes huaicos y lluvias que se presentan y que vienen perjudicando los inmuebles y la salud de sus ciudadanos.

“Una tristeza que me llena el corazón, tristeza que todos los que estamos mirando en este momento, compartimos, con el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos piuranos, todo lo que han perdido, la salud que en este momento se encuentra en riesgo por el foco infeccioso de tener agua acumulada de desagüe, los niños están enfermos, con ronchas”, expresó durante una enlace con los vecinos del AA.HH. La Molina Sector II, en Cutivalú. en Piura.

La exbailarina también se mostró empatía por los sentimientos de pena y angustia de los vecinos: “Es entendible cómo se sienten, me pongo en sus zapatos, y quisiera rescatar todo lo que pueda rescatar porque lo he hecho un momento de mi vida, rescatar un pedacito de mi mueble, un poco de mi refrigeradora, el colchón que no se mojó porque estaba con bolsa, y lo he vivido en carne propia con mi madre que está en el cielo ya, y solo escuchar el dolor y el sufrimiento, y saber que tratan de rescatar lo que pueden para que seguramente lo laven, lo hagan secar, para no perder sus cosas… No nos olvidemos que Piura nos continúa necesitando, continúa pidiendo auxilio, lo peor de esta situación es que, al parecer, nadie los escucha”.

Además, recordó que ella pasó por lo mismo hace unos años, pues su familia lo “perdió todo” por un huaico ocurrido en el 2017.

“En el año 2017 yo pude vivir en carne propia lo que pasó con los huaicos en el Norte, en la cual mi familia perdió absolutamente todo, muchas de las cosas que todavía tengo en la casa, allá en Huarmey, las tengo como recuerdo, porque mi madre murió meses después de que pasó el huaico, y las tengo guardadas, cosas que rescaté con mi madre, ver la imagen de cuando están rescatando sus tinas, sus mesas, su refrigerador, que seguramente están malogrado, pero son sus cositas, que les costó, que seguramente lo tuvieron por cincuenta, cuarenta años, y que les cuesta soltarlos, qué triste, de verdad, lo que está viviendo Piura, el Norte, y qué triste, también, saber que por más que visibilicemos este tema nadie hace nada, por eso me siento impotente”, narró Guillén.

