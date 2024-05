El reconocido bailarín Patricio Quiñones, más conocido como ‘Pato’ Quiñones, encendió la polémica al hablar de los artistas que presumen su presencia en las alfombras rojas de diversos eventos internacionales, un hecho que no considera un logro.

El ex de Milett Figueroa estuvo como invitado en el programa de YouTube de Carlos Orozco y habló de su trayectoria profesional, talento que lo ha llevado a escenarios internacionales junto a estrellas del reggaetón como Daddy Yankee.

Durante la entrevista, el artista consideró que algunos de sus compatriotas se jactan de asistir a premiaciones internacionales como invitados, pese a que este no constituye un logro significativo en la carrera artística, sino más bien se trata de una estrategia de relaciones públicas.

“Ir en una alfombra roja no es un logro. Eso es PR (relaciones públicas). Es (relaciones públicas). Tú contratas a alguien o alguien te invita, es una invitación y tú vas”, dijo en un inicio Patricio. Esto generó una consulta en el periodista. “Obviamente. Pides fotos a la gente, voy a tomarme fotos, ahí está pasando Farruko, ¿no? Lo subo a mi Instagram”, dijo Orozco.

En ese sentido, Quiñones dijo que en lugar de tomarse fotos con estrellas para presumirla en sus redes sociales, los artistas deberían enfocarse en establecer conexiones y contactos que les permitan seguir creciendo.

“Pero es que eso no es un logro. Y no puedes tú pensar que porque subes las fotos en Instagram, tú estás logrando algo en tu carrera. Tú estás logrando humo. Que la gente vea. Ah, mira, está con tal, está con tal, está con tal, tiene foto con tal. ¿Pero qué estás haciendo en tu carrera? Eso no lo tienes que publicar. Para mí, yo voy a una alfombra roja para hacer contactos”, aseveró en conversación con Carlos Orozco.

“Yo no publico nada. Yo voy y empiezo a ver con quién yo me puedo conectar. Empiezas a hacer esa conexión y en algún momento eso va a lograr. Cuando tú revientes esa canción, publica lo que te dé la gana. Total. ¿Por qué? Porque ahí tú le estás demostrando a alguien que te está viendo, que también puede”, agregó.









Como era de esperarse, las declaraciones del ‘Pato’ Quiñones encendieron las redes sociales y muchos usuarios etiquetaron a Yahaira Plasencia, quien recientemente estuvo en la alfombra roja de los Latin American Music Awards (AMAs).

“Yahaira te hablan”, “Pensé en la misma persona”, “31 x 3 jajaja iba a poner de la Yahaira no vas a estar hablando......si no la etiquetan”, “Justo iba a poner eso”, “Yahaira están hablando de ti”, “Chapa esa flor Yahaira”, Escucha Yahaira”, fueron algunos de los comentarios.





