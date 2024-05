El compositor, productor y cantante peruano Patrick Romantik vuelve a la escena musical con la canción ‘Aguante Inmigrante’, una cumbia urbana que refleja la migración que viven millones de personas que dejan su país y buscan cumplir sus sueños en otras tierras.

‘Aguante Inmigrante’ es el primer sencillo que lanzará Patrick Romantik de su próximo disco ‘La cumbia del futuro’, que es una canción que fusiona magistralmente la cumbia peruana con elementos urbanos y que se muestra fresca, potente, bailable y siempre con un mensaje para crecer y no rendirse ante las adversidades de la vida.

“Salí buscando mi sueño, buscando chamba de lo que fuera para sobrevivir; pero así es la vida que me toca vivir, así es mi suerte y tengo que seguir. Soy un inmigrante, nunca para atrás, siempre para adelante; y si me caigo pues me levanto, yo tengo aguante”, es parte de la letra de ‘Aguante Inmigrante’ y que refleja sus propias experiencias.

Con este innovador tema ‘Aguante Inmigrante’, que será lanzado en los próximos días en todas las plataformas digitales, el cantante peruano confía en ganarse el corazón de todos; pues su visión es trascender fronteras y conectar con los oyentes de diversas culturas con la vibrante energía y riqueza musical de la cumbia peruana.

El videoclip de ‘Aguante inmigrante’ fue grabado en el barrio Hialeah, la ciudad más hispana de los Estados Unidos. Además, Patrick cuenta con su propia disquera Koi-To records y PJ records es el management en EE.UU.





