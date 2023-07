Nicola Porcella continúa sumando seguidores gracias a su participación en ‘La Casa de los Famosos México’. Este último 27 de julio, el ‘exguerrero’ fue sorprendido con la visita de su madre Fiorella Solimano, quien además le hizo entrega de la carta que su hijo Adriano le envió desde Perú.

El ‘exguerrero’ no pudo evitar quebrarse frente a sus compañeros al leer las conmovedoras palabras que le escribió por su hijo, quien además le hizo un curioso pedido en la misiva.

“Hola pá, si lees esto es porque si lo dejaron pasar y quiero que sepas que te extraño mucho, pero no quiero verte porque eso significaría que saliste eliminado, pero aun así salgas estoy orgulloso de lo que has logrado. Deja de menospreciarte porque tú eres mejor que Messi (no en el futbol)”, fue el primer mensaje del pequeño de 11 años.

“Ahorita, tú eres tu mayor rival, así que no te dejes manipular y cree que tú eres el más grande, porque así lo eres para mí. Tal vez yo no pueda ir, pero recuerda que soy tu fan número 1 en el mundo, me debes un viaje porque me invitaron a la Riviera Maya, pero no pude ir porque estás encerrado”, continúa.

Adriano también le pide a su papá que deje de menospreciarse, lo que hizo que los demás integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ se pusieran sentimentales.

“Por favor cuídate, no golpees más puertas ni otras cosas. Deja de mostrar el poto y tu pipi chiquito que ahora todo México sabe que la tiene chiquito, pero sobre todo te amo y te extraño, espero que la próxima que te vea seas un campeón. Espero volver una película mientras pedimos comida y yo me quedo dormido; de Adriano para el mejor papá del mundo y el más pipi chiquito, eres el mejor”, finaliza la carta.