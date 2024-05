Varios personajes de la farándula nacional aprovecharon el feriado por el Día del Trabajador y se divirtieron de lo lindo en el concierto Cochinola en el Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos, entre ellos Shirley Arica y Gabriela Herrera.

Las modelos celebraron a lo grande junto a un grupo de amigos y se lucieron bailando hasta el amanecer en el evento.

Como era de esperarse, ambas influencer salieron del lugar en aparente estado de ebriedad y tuvieron que recibir ayuda de sus acompañantes para seguir caminando.

“Shirley, estúpi... me voy a tu casa la con...”, se le oye decir a la rubia bailarina. No obstante, ambas terminaron en un hotel de Miraflores junto a un hombre, cuya identidad aún es un misterio.

Shirley Arica arremete contra Magaly Medina

Durante una entrevista con Giancarlo Cossio, la modelo peruana Shirley Arica hizo públicas duras críticas hacia la conductora de televisión Magaly Medina, señalando un presunto problema personal que esta tendría con ella, reflejado en críticas constantes y sin aparente motivo.

‘La chica realidad’ expresó su descontento con el programa ‘Magaly TV La Firme’, afirmando que opta por no seguirlo, al igual que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, debido a las menciones negativas que suele recibir en ellos. “Hay muchos comentarios que hacen que no son ciertos, o cuentan de manera despectiva y denigrante. Eso me molesta”, afirmó.

En sus declaraciones, Arica no escatimó en críticas hacia Medina, calificándola como “una mujer vacía” que presume en redes sociales una vida que, según ella, no corresponde a la realidad. “No todo es material, ojo. Gracias a las carencias que tiene, habla tan mal de las personas que puede destruir”, sostuvo.

Además, la exchica reality cuestionó la forma en que Medina aborda la vida de las personas en su programa, acusándola de utilizar adjetivos fuertes y buscar siempre el lado negativo de las situaciones. “Uno puede cometer errores y ella es la que informa, pero hacer leña del árbol caído es demasiado”, expresó.





