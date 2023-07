El narrador deportivo, Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, narró un incómodo momento que le tocó vivir cuando se dirigía al sauna. Según el participante de ‘El Gran Chef: Famosos’, un mototaxista le hizo una proposición que lo “traumó”.

“Un día me tocó un caso que me traumó, es decir, no me traumó, pero me dejó (pensando). Yo subo en terno a una mototaxi y le digo que me lleve acá, al sauna, hace un tiempo, y me dice: ‘¿Cuántos años tienes?’ Yo le digo que cuántos me pone”, compartió el locutor.

A su consulta, el conductor del mototaxi le respondió que le calculaba 45 años; sin embargo, Arévalo tenía en ese momento 52 años.

“Y me dijo, no quisieras que te haga sexo oral (...) sí, pero un hombre no porque no me gustan los ‘patas’”, agregó.

El hecho no llegó a mayores, pero es una experiencia que dejó pensando al comentarista sobre qué hubiera pasado si aceptaba.





