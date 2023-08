Karla Tarazona le restó importancia a las declaraciones de Pamela Franco y aseguró que poco o nada le importa si ella cree que tiene algo que ver con las fuertes declaraciones que hizo su compañero Kurt Villavicencio ‘Metiche’, quien aseguró que Christian Domínguez había sido nuevamente infiel.

La conductora de ‘Préndete’ habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y dejó en claro que no tiene ningún vínculo amical con la exvocalista de Puro Sentimiento, y aseguró que su relación se limita a un trato cordial,

“A mí no me interesa lo que ella piense de mi la verdad. Cada una tiene su vida, no somos mejores amigas, hay una relación cordial, las poquísimas veces que nos hemos visto es por un tema netamente de mi hijo, fuera de eso lo que ella pueda pensar de mí no me interesa, si cree que soy culpable o inocente tampoco me importa”, cuestionó la locutora radial.

Karla Tarazona fue tajante al señalar que ha separado su vida privada del mundo de la televisión, por lo que su trato con la pareja de Christian Domínguez será el mismo por el bienestar de su hijo.

“No me interesa lo que Pamela Franco opine. El buen concepto que manejo de ella fuera de las pantallas se queda ahí, dentro de, lo que ella pueda opinar me va y me viene y no me interesa. No hay algo amical, qué podríamos compartir si ni siquiera tenemos amigos en común. (…) no podemos ser amigas porque no hay un contacto estrecho”, enfatizó.