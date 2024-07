Aunque lo negaron y juraron que solo mantenían una relación de amigos por el bienestar del pequeño hijo que comparten, Christian Domínguez y Karla Tarazona han encendido las alarmas de una futura reconciliación luego de que el excolaborador de ‘América Hoy’ declarara abiertamente que no se cierra a la posibilidad.

El líder de la Gran Orquesta Internacional se presentó en el podcast ‘Agranda TV’ del Flaco Granda y dio nuevos detalles de su acercamiento con su expareja.

Aunque señaló que la conductora de ‘Préndete’ no descartó volver con él, sí le puso una condición que involucra la salud mental del presentador de televisión.

“Me dijo ‘mira, tú no estás bien...no hablemos de esta huev… sería irresponsable de mi parte dejarte jugar con este tema porque tú todavía no estás sano, tienes que sanarte completamente o por lo menos yo ver que estás sanando”, reveló el exconviviente de Pamela Franco.

“Tú todavía no sales a ningún lado porque paras encerrado, tienes que salir y ver realmente de qué estás hecho’”, le habría dicho Karla Tarazona.

Agregó que Tarazona le recordó que si él quería una relación informal y sin involucrar sus sentimientos existen muchas candidatas para hacerlo. Sin embargo, le recomendó solo iniciar un romance cuando se encuentre sano mental y emocionalmente.

