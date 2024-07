La noche del último miércoles, Karla Tarazona y Christian Domínguez disfrutaron de una salida familiar al circo junto a sus hijos. Durante el evento, las cámaras del programa Magaly TV: La Firme aprovecharon la ocasión para entrevistar a sus hijos.

Ante la petición de los periodistas, la conductora de “Préndete” permitió que su hijo mayor, fruto de su relación con Leonard León, hablara con ellos sobre su relación con el cantante.

“Nos llevamos muy bien con Christian, es una gran persona y muy gracioso también. Lo veo más como papá y amigo a la misma vez, nos llevamos súper bien”, declaró el menor.

El niño también mencionó que Christian suele visitar su casa con frecuencia para jugar con ellos e incluso ayudarlos a peinarse para ir al colegio.

Sin embargo, reveló que el intérprete de 'Una Rosa' no sabe cocinar, lo que provocó risas entre los periodistas y Karla Tarazona.





Karla Tarazona sobre pensión de alimentos a Leonard León: “Los hijos son de los dos, no los hice sola”

Fiel a su estilo, Karla Tarazona no dudó en hablar sobre su lucha por la pensión de alimentos de sus hijos mayores, producto de su matrimonio con Leonard León. La conductora de televisión asistió al Poder Judicial junto a su abogado para seguir de cerca el proceso, el cual lleva tres años.

“Ayer tuve una diligencia en el Poder Judicial, y fuimos a ver el tema de alimentos que, gracias a Dios, va por buen camino, ¿por qué la gente tiene que esperar todo esto para ir acomodando las cosas?, no entiendo. Este proceso tiene tres años, yo me imagino que cuando mi hijo tenga 18 se solucione todo (risas)”, explicó la conductora en su programa Power Sensuales.

Karla Tarazona cuenta que está enfocada en su trabajo y la crianza de sus hijos. (Foto: GEC /Hugo Pérez)

La comunicadora resaltó que sus hijos siempre serán su prioridad y tuvo que llegar hasta este punto para prevalecer sus derechos: “La prioridad son los niños, a veces la gente no entiende eso, y tenemos que llegar a este punto para recién hacer valer los derechos de los hijos”.

Por otro lado, afirmó en el programa que conduce en radio Panamericana que buscará que se haga justicia con sus menores: “Trato de no hablar mucho de ese tema porque es de mis pequeños, es fastidioso, pero como yo siempre he dicho, siempre voy a reclamar lo que a mí me parece que es justo para ellos, de acuerdo con lo que la ley dice, y si vamos por buen camino eso es bueno… ojalá que sea así hasta el final”.

La ex de Christian Domínguez aseguró que en los últimos años es ella quien viene velando por el bienestar de sus pequeños: "Gracias a Dios, tengo mi trabajito y puedo darles a mis hijos todo lo que yo siento, puedo darles, dentro de mis posibilidades, pero los hijos son de los dos, no los hice sola. Al final todo el beneficio de mis hijos será para ellos".





