Tras ser eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ el último miércoles 9 de agosto, Mr. Peet ha recibido innumerables muestras de apoyo a través de las redes sociales por parte de usuarios que han elogiado su participación, sin embargo, lo que más le llamó la atención fue cantidad de niños que han lamentado su salida del reality de cocina.

A través de las redes sociales, el narrador deportivo no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al señalar que vio videos desgarradores de pequeños llorando por su eliminación de la competencia.

“Hay videos desgarradores de niños y niñas aferrados a su madre llorando que no quieren que se vaya Mr. Peet. Eso por supuesto que me conmueve mucho porque considero que no hago nada especial, es un trabajo como cualquiera”, sostuvo el conductor entre lágrimas.

En otro momento, Mr. Peet agradeció no solo a la producción de ‘El Gran Chef’ sino también a sus seguidores por el cariño que le han demostrado tras su paso por el reality de cocina.

“Me dieron la posibilidad de trabajar y creo que cumplí con mi trabajo, independientemente de que no ganara la temporada. Pero eso era lo de menos”, añadió.