Fiel a su estilo, Karla Tarazona no dudó en hablar sobre su lucha por la pensión de alimentos de sus hijos mayores, producto de su matrimonio con Leonard León . La conductora de televisión asistió al Poder Judicial junto a su abogado para seguir de cerca el proceso, el cual lleva tres años.

“Ayer tuve una diligencia en el Poder Judicial, y fuimos a ver el tema de alimentos que, gracias a Dios, va por buen camino, ¿por qué la gente tiene que esperar todo esto para ir acomodando las cosas?, no entiendo. Este proceso tiene tres años, yo me imagino que cuando mi hijo tenga 18 se solucione todo (risas)”, explicó la conductora.

La comunicadora resaltó que sus hijos siempre serán su prioridad y tuvo que llegar hasta este punto para prevalecer sus derechos:“La prioridad son los niños, a veces la gente no entiende eso, y tenemos que llegar a este punto para recién hacer valer los derechos de los hijos”.

Por otro lado, afirmó que buscará que se haga justicia con sus menores: “Trato de no hablar mucho de ese tema porque es de mis pequeños, es fastidioso, pero como yo siempre he dicho, siempre voy a reclamar lo que a mí me parece que es justo para ellos, de acuerdo con lo que la ley dice, y si vamos por buen camino eso es bueno… ojalá que sea así hasta el final”.

La ex de Christian Domínguez aseguró que en los últimos años es ella quien viene velando por el bienestar de sus pequeños: “Gracias a Dios, tengo mi trabajito y puedo darles a mis hijos todo lo que yo siento, puedo darles, dentro de mis posibilidades, pero los hijos son de los dos, no los hice sola. Al final todo el beneficio de mis hijos será para ellos”.

Karla tiene tres hijos, los dos mayores son de Leonard, de 14 y 12 años.





Karla Tarazona dice que Christian no es el amor de su vida

“Pensé que mi vida iba a terminar con él”, acotó, tras afirmar que a pesar de la humillación pública que le hizo Domínguez se aprende a perdonar: “Me costó más trabajo (que en otros casos) pero pude seguir avanzando. No sé odiar a las personas. Todo terminó cuando ambas partes pidieron disculpas públicas, lo que para mí fue un cierre. Yo necesitaba eso”.

A los 41 años, Karla Tarazona -que ingresó a la televisión a los 17 años- contó a Yahaira que es feliz con su casa y con sus hijos, y que la vida le ha enseñado a tener privacidad y confiar en las personas adecuadas. De acuerdo con la presentadora, a sus dos hijos mayores no les gusta la popularidad. No es el caso de Valentino, de 8 años, el hijo que tuvo con Christian, quien disfruta de la fama de sus padres.

“No me gustaría que mis hijos estuvieran en este ambiente”, manifestó, al tiempo de admitir que su vida es trabajar, pero ha parado la mano para dedicarle tiempo a su familia.

La conductora compartió momentos de su vida personal y declaró que no le importa lo que la gente diga de ella: “Mi mamá está en primer lugar siempre”. Karla creció sin su padre al lado.

También se definió como una persona que dice las cosas como son y que cuida su salud mental. No obstante, evitó detallar su relación actual con Leonard León, padre de sus dos hijos mayores.

“Creo en el amor. Pero tampoco me roba el sueño. Creo en que uno puede ser feliz, en algún momento llegará alguien”, expresó. De esta forma, descartó que mantenga una relación con Domínguez.

¿Daría segundas oportunidades? Tarazona dijo que dependía del caso, y que la lealtad es lo más importante para ella. Y a la pregunta sobre si se volvería a casar, no lo descartó, pero aclaró que lo pensaría más.

Sobre reiniciar una relación con Domínguez reveló que ambos no pensaban en eso: “Nos llevamos súper bien, trabajamos súper bien. Somos amigos. Tenemos la confianza de decirnos las cosas sin juzgarnos. Pero no pensamos en una relación amoroso. Además, él está pasando un proceso”.

