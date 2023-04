Jossmery Toledo continúa en el ojo de la tormenta, y luego de protagonizar un escándalo de infidelidad con el futbolista Paolo Hurtado, la expolicía volvió a ser cuestionada por mandar a sacar a reportero de “Amor y Fuego de un evento de fisicoculturismo.

Tras protagonizar el fuerte altercado, la modelo decidió pronunciarse comentando la promoción del programa de espectáculos que Rodrigo González publicó en su cuenta de Instagram.

“Nadie es más que nadie, yo sólo espero que pongan todo lo que realmente pasó y no editen nada. Siempre respondo de manera educada, yo nunca tuve inconvenientes con nadie, no sé si es reportero, pero es la primera vez que me toca una persona como él, encima de malcriado con las personas que estaban de espectadores”, señaló Jossmery Toledo.

La exintegrante de “Esto es Guerra” continuó defendiéndose y culpó en todo momento al reportero de espectáculo por no respetar que se encontraban en un evento público.

“Si bien saben es un evento deportivo por el que pagas para ver todo el campeonato, pero ese señor no solo me incomodaba a mí sino también a las personas del público. Pudo haberme esperado afuera de mi casa, o del gimnasio… pero ¿ya empujar, subir a los asientos y pisar a la gente?”, comentó la exsuboficial de la Policía Nacional.